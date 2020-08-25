Протоиерей Димитрий Смирнов ушел с поста главы комиссии РПЦ по вопросам семьи. Весной он переболел COVID-19

Протоиерей Димитрий Смирнов покинул должность председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщается на сайте Московского патриархата.

Такое решение принял Священный Синод Русской православной церкви, рассмотрев рапорт протоиерея. Смирнов сообщил, что ему трудно продолжать работать на этом посту по состоянию здоровья.

Новым председателем патриаршей комиссии назначен священник Феодор Лукьянов. Димитрий Смирнов стал почетным председателем комиссии.

В мае у Димитрия Смирнова диагностировали коронавирусную инфекцию. После выздоровления он решил пройти курс реабилитации, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Батюшка очень ослаб и уехал до осени, чтобы как следует восстановиться после болезни», — говорил собеседник агентства.

До болезни Димитрий Смирнов неоднократно высказывался о пандемии COVID-19. Так, в марте он сказал, что «исполнен всякого скепсиса» по поводу коронавируса, а в мае назвал пандемию «чрезвычайно полезным явлением», поскольку вирус пробудил в людях хорошие качества.