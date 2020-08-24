СК Беларуси показал видео с подростком, госпитализированным после задержания. Он обвинил СМИ во лжи из-за просьбы рассказать, как его изнасиловал ОМОН

Следственный комитет Беларуси распространил видео с 17-летним подростком, утверждающим, что журналисты неназванных изданий предлагали ему дать поддельное интервью о том, что его якобы изнасиловали сотрудники ОМОНа.

Подросток рассказал, что попал в изолятор на Окрестина в Минске после того, как его задержал ОМОН. Оттуда его забрали родители, после чего юношу госпитализировали. На второй день в больнице на прогулке к нему подошли журналисты, спросившие о диагнозе. «Я им показал свой диагноз — у меня было повреждение прямой кишки. И они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН. Я отказался. Это провокация, неправда, ложь. То есть, зачем это распространять?» — сказал подросток на записи.

«Медиазона» подсчитала, что в этом минутном видео пять монтажных склеек. На записи юноша не говорит, при каких обстоятельствах повредил прямую кишку.

В СК Беларуси заявили, что, когда юноша попал в больницу, ему поставили предварительный диагноз «повреждение слизистой прямой кишки под вопросом», который на момент выписки не подтвердился.

На фоне акций протеста, начавшихся после выборов президента Беларуси, появились сообщения об изнасилованиях задержанных в изоляторах. Следственный комитет Беларуси 20 августа пообещал проверить эту информацию. В ведомстве заявили, что по состоянию на 24 августа «по-прежнему не зарегистрировано ни одного сообщения либо заявления по подобным фактам».