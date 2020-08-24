Россия восстановит единственный в мире плавучий космодром «Морской старт». За 35 миллиардов рублей

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил на форуме «Армия-2020», что плавучий космодром будет восстановлен, по предварительным оценкам, за 35 миллиардов рублей.

Решение восстановить космодром приняли после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, сказал Борисов. «Нам было бы глупо не восстановить „Морской старт“ и не пользоваться им. Все это технически возможно», — отметил вице-премьер.

В будущем, по словам Борисова, появится специализированный оператор, который займется запусками с космодрома. «Кто будет учредителем этого оператора — вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и „Роскосмосу“, и „Росатому“, и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки, потому что нужны деньги», — сказал Борисов.

По оценке Борисова, «Морской старт» будет коммерчески успешным, если с него будут совершать пять пусков в год.

В «Росатоме», как отмечает РИА Новости, ранее оценивали стоимость покупки космодрома у компании S7 Space в 11 миллиардов рублей, а затраты на его восстановление — в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года (или 91 миллиард рублей с учетом прогнозируемой инфляции).

Последние годы космодром «Морской старт» принадлежал компании S7 Space, дочерней структуре холдинга S7 Group. В июне 2020 года, как писали СМИ, S7 решила продать площадку, поскольку у компании нет денег на развитие плавучего космодрома. Проект «Морской старт» временно заморозили.