«Коммерсант»: мэрия Москвы разрешила себе транслировать и продавать данные с камер наблюдения
Власти Москвы имеют право продавать и транслировать в открытом доступе в интернете данные с городских камер наблюдения. Это выяснили журналисты «Коммерсанта», изучившие условия соответствующих конкурсов на сайте госзакупок.
В частности, такие формулировки прописаны в контракте департамента информационных технологий мэрии Москвы на установку четырех тысяч камер в городских больницах. Конкурс стоимостью 778 миллионов рублей выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. В документе прописано, что с камер возможны «трансляция информации в открытом доступе» и «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД (единый центр хранения и обработки данных), в том числе на возмездной основе». Такие же формулировки встречаются еще в девяти контрактах департамента на установку 25 тысяч камер в Москве, пишет газета.
В мэрии журналистам заявили, что не планируют транслировать или продавать данные с камер. По словам представителя департамента, формулировки в документах стандартны и «используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения».
Формулировки контрактов ДИТ угрожают безопасности персональных данных москвичей, считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Само положение, что данные могут продаваться третьим лицам, при этом не указано, каким и в каких целях, создает еще большую угрозу утечек и доступа к чувствительным данным со стороны неопределенного круга лиц. Эту информацию можно использовать для мошенничества, слежки и социальной инженерии», — говорит он.