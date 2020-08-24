«Коммерсант»: мэрия Москвы разрешила себе транслировать и продавать данные с камер наблюдения

Власти Москвы имеют право продавать и транслировать в открытом доступе в интернете данные с городских камер наблюдения. Это выяснили журналисты «Коммерсанта», изучившие условия соответствующих конкурсов на сайте госзакупок.

В частности, такие формулировки прописаны в контракте департамента информационных технологий мэрии Москвы на установку четырех тысяч камер в городских больницах. Конкурс стоимостью 778 миллионов рублей выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. В документе прописано, что с камер возможны «трансляция информации в открытом доступе» и «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД (единый центр хранения и обработки данных), в том числе на возмездной основе». Такие же формулировки встречаются еще в девяти контрактах департамента на установку 25 тысяч камер в Москве, пишет газета.

В мэрии журналистам заявили, что не планируют транслировать или продавать данные с камер. По словам представителя департамента, формулировки в документах стандартны и «используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения».