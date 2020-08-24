Из минского изолятора освободили последнего россиянина, задержанного в ходе протестов

Россиянина Михаила Дорожкина, задержанного в Минске при разгоне акций протеста после выборов президента, выпустили 23 августа из центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина — он уже благополучно вернулся домой в Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

В дипмиссии в настоящее время нет официальных данных о других россиянах, которые могли быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находились бы в местах временного содержания», — заявил представитель ведомства.

Протесты в Минске и других городах Беларуси начались вечером 9 августа — после оглашения результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. ОМОН и военные трое суток жестко разгоняли мирные митинги оппозиции. В общей сложности были задержаны почти семь тысяч человек. Многие из них жаловались на избиения. Среди задержанных было немало граждан России, в том числе журналистов.