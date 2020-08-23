В Минске перед протестным шествием заметили автозаки и водометы. Закрыты некоторые станции метро

Жители Минска заметили в городе автозаки, автомобили с колючей проволокой и водометы, сообщил телеканал «Белсат». Euroradio пишет, что в центре города также стоят автобусы с сотрудниками силовых структур.

Как пишет «Наша нива», техника стоит недалеко от площади Независимости, где должен стартовать «Марш новой Беларуси». По информации издания, проезд к площади пока не перекрыт. Но закрылись близлежащие станции метро.

В центре Минска усилены меры безопасности в связи с запланированным протестным шествием «Марш новой Беларуси», подтвердила белорусской версии агентства Sputnik пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Марш новой Беларуси» должен начаться в 14:00 от площади Независимости.