Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что против Белоруссии используются сценарии «цветных революций». Соответствующее заявление он сделал на военном полигоне в Гродно, передает пресс-служба президента.

«Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — сказал Лукашенко.

Лукашенко поручил министру обороны предпринять все усилия, чтобы защитить территориальную целостность страны и «прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения в Белоруссию с целью «отсечь» Гродненскую область. По его мнению, такая цель есть у стран НАТО.