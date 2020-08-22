Следователи провели обыски в штаб-квартире РЖД в Москве

Сотрудники СК в середине августа провели серию обысков в нескольких офисах РЖД, в том числе в штаб-квартире компании, в рамках проверки контрактов подрядчиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, следователи «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Проверка была связана с контрактами, которые были заключены до 2015 года.

Действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами проверки, сообщил источник РБК.