Следователи провели обыски в штаб-квартире РЖД в Москве
Сотрудники СК в середине августа провели серию обысков в нескольких офисах РЖД, в том числе в штаб-квартире компании, в рамках проверки контрактов подрядчиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, следователи «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Проверка была связана с контрактами, которые были заключены до 2015 года.
Действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами проверки, сообщил источник РБК.
Как утверждают два собеседника РБК, действия сотрудников правоохранительных органов вызвали негативную реакцию со стороны гендиректора РЖД Олега Белозерова, возглавившего компанию в конце 2015 года, то есть уже после интересовавших следователей возможных эпизодов.