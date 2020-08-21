В США бывшего военнослужащего обвинили в шпионаже в пользу России
Источник: Министерство юстиции США
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В США бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в сговоре с сотрудниками российской разведки. Об этом сообщает Минюст США.
Обвиняемого зовут Питер Деббинс, сейчас ему 45 лет. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в период с декабря 1996-го по январь 2011 года. В 1997 году, говорится в сообщении Минюста, он подписал документ, подтверждающий его желание работать на Россию.
В период сотрудничества с российской разведкой Деббинс предоставлял своим кураторам данные о своих сослуживцах и секретную информацию, связанную со своей деятельностью.
Деббинсу грозит пожизненное заключение.