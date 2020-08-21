Спикеры белорусского парламента упрекнули ЕС в поспешности выводов о выборах в республике

Спикеры палат парламента Белоруссии Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили главам парламентов стран Евросоюза обращение, касающееся выборов президента республики. Об этом пишет «Белта».

В письме Кочанова и Андрейченко назвали неприемлемым то, «как быстро ряд евроатлантических чиновников сделали <…> заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством» в дела Белоруссии.

По мнению авторов письма, это «недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права» (все цитаты по «Белте»).

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020-го, по данным белорусского ЦИКа, на них с результатом 80% победил Александр Лукашенко. После голосования в стране начались акции протеста, которые проходят ежедневно. В течение первой недели белорусский ОМОН и внутренние войска жестко разгоняли демонстрации.

Евросоюз 11 августа заявил, что, по его мнению, выборы в Белоруссии не были честными и свободными. Великобритания 17 августа объявила, что не признает итоги президентских выборов в республике.