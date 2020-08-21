«Калашников» показал новый автомат АК-19. Он предназначен для стрельбы патронами стандарта НАТО

Концерн «Калашников» накануне форума «Армия-2020» 21 августа представил новый автомат, который получил обозначение АК-19.

АК-19 создан на базе АК-12, но предназначен для стрельбы патронами калибра 5,56 миллиметра, который используется странами НАТО.

«Мы неизменно получали запрос: нам нужен АК-12 под патрон 5,56. Мы хотели предложить людям оружие под тот патрон, который им привычен, под который у них настроено производство», — заявил на презентации представитель «Калашникова» Владимир Онокой.

Российская армия использует патроны калибра 5,45 миллиметра. Автомат АК-12 начал поступать на вооружение в России с 2018 года.

Ранее Калашников выпускал под калибр 5,56 автоматы АК-101 и АК-102. Они были сделаны на базе модифицированного АК-47.