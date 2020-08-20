«Апология протеста»: штрафы за нарушение карантина для активистов в среднем были в восемь раз выше, чем для остальных граждан

Во время пандемии COVID-19 активистам, задержанным на одиночных пикетах, назначали завышенные штрафы по о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Об этом говорится в докладе «Дезинфекция протеста» (.pdf), который подготовила юрист «Апологии протеста» Анна Бочило.

Чаще всего граждан штрафовали по этой статье на одну тысячу рублей. Штрафы для активистов были выше и колебались от одной тысячи до 20 тысяч рублей. В среднем штрафы составляли 7900 рублей, следует из анализа 26 доступных судебных решений в отношении активистов.

Штрафы назначили в 17 из 26 случаях, еще три дела прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения, а шесть раз активистам вынесли предупреждения.

В июле Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить все штрафы, назначенные за нарушение антикоронавирусных ограничений, если правонарушения не повлекли негативных последствий. Об отмене штрафов пока не сообщалось.