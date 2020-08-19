В финале Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и ПСЖ

Мюнхенская «Бавария» стала вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира вечером 19 августа в Лиссабоне немецкий клуб обыграл «Лион» со счетом 3:0.

В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.

«Бавария» — пятикратный обладатель Кубка чемпионов, в последний раз клуб выигрывал трофей в 2013 году. ПСЖ никогда не побеждал в турнире.

Из-за пандемии коронавируса все матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, начиная со стадии ¼ финала, проводятся в Лиссабоне. На четвертьфинальной и полуфиальной стадии команды играли между собой по одному матчу, а не по два, как обычно.