Автор закона о «наливайках» предложил разрешить продажу алкоголя в небольших барах Петербурга. После критики главы города

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок, автор закона о , запрещающего продавать алкоголь в заведениях города площадью меньше 50 квадратных метров, предложил вдвое снизить допустимую площадь для баров в центре Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале депутата.

Парламентарий предложил разрешить продавать алкоголь в барах, расположенных , если площадь зала обслуживания в них больше 25 квадратных метров.

В июле губернатор Петербурга Александр Беглов подписал «закон о наливайках», после чего назвал принятый закон «поспешностью отдельных депутатов». Беглов говорил, что в закон внесут изменения, чтобы сохранить заведения, которые не мешают горожанам.

По оценкам экспертов, в существующем виде закон угрожает 115 заведениям, преимущественно расположенным в центре Петербурга.