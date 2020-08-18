Военные подняли мятеж в Мали
Источник: Reuters
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Обновлено. Лидер мятежных военных заявил, что президент и премьер страны арестованы.
Военные в пригороде столицы Мали, городе Бамако подняли мятеж, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, на армейской базе Кати в 15 километрах от Бамако была стрельба.
Источник AP в министерстве внутренней безопасности Мали сказал, что солдаты в Кати задерживают офицеров. После этого из Бамако начали уезжать сотрудники правительства, добавил собеседник AP.
В Мали с июня 2020 года идут протесты, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. По данным ООН и правозащитников, которые приводит Reuters, за время, что идут демонстрации, погибли не меньше 14 человек.