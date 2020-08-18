Военные подняли мятеж в Мали

Обновлено. Лидер мятежных военных заявил, что президент и премьер страны арестованы.

Военные в пригороде столицы Мали, городе Бамако подняли мятеж, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

​По словам собеседников агентства, на армейской базе Кати в 15 километрах от Бамако была стрельба.

Источник AP в министерстве внутренней безопасности Мали сказал, что солдаты в Кати задерживают офицеров. После этого из Бамако начали уезжать сотрудники правительства, добавил собеседник AP.

В Мали с июня 2020 года идут протесты, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. По данным ООН и правозащитников, которые приводит Reuters, за время, что идут демонстрации, погибли не меньше 14 человек.