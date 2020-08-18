Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выпустила видеообращение, приуроченное ко дню рождения ее мужа, блогера , арестованного в Беларуси. Запись опубликована в ютьюб-канале «Страна для жизни», который вел Тихановский.

Страна для жизни

Светлана Тихановская заявила, что ее муж не будет встречать день рождения с семьей и друзьями — «он будет встречать его в тюрьме». По ее словам, за задержанием Сергея Тихановского стоят спецслужбы, которые хотели, чтобы он «замолчал и не участвовал в избирательной кампании».

«Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует, — заявила Тихановская. — Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор».

Тихановская также передала слова своего мужа: «Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни».

Сергею Тихановскому 18 августа исполнилось 42 года. В этот день возле СИЗО № 1 в Минске, где сидит Тихановский, собрались люди, чтобы поздравить его с днем рождения. На записи, опубликованной «Нашей Нивой», видны десятки людей, скандирующих «С днем рождения!».

По версии ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская набрала на выборах президента 10% голосов, а победил Александр Лукашенко с 80%. Она не признала этот результат. Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву — по версии ее штаба, под давлением белорусских властей.