Двум американцам предъявили обвинения в убийстве члена группы Run-D.M.C. Джейсона Майзелла. Оно произошло 18 лет назад

Двум жителям США предъявлены официальные обвинения в соучастии в убийстве члена группы RUN-D.M.C. Джейсона Майзелла (известен под псевдонимом Джем Мастер Джей) в 2002 году, сообщает The New York Times.

Прокуратура предъявила обвинения по десяти пунктам 36-летнему Карлу Джонсону и 56-летнему Рональду Вашингтону. Их обвиняют в убийстве, распространении наркотиков и незаконном ношении огнестрельного оружия. Им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Мотивом для убийства, по мнению прокуратуры, был конфликт вокруг 10 килограммов кокаина, купленного Майзеллом, который должен был распространять Вашингтон.

Джейсон Майзелл был застрелен в октябре 2002 года в собственной студии звукозаписи 24/7 Studios в нью-йоркском районе Квинс.

Группа Run-D.M.C. была основана в 1983 году и стала одной из наиболее влиятельных рэп-групп восьмидесятых, способствовав коммерческому успеху этого жанра. Их дебютный альбом стал первым «золотым» рэп-альбомом в США, а клип на песню «Rock Box» — первым рэп-видео, показанным на MTV.

После убийства Майзелла Run-D.M.C. прекратили существование.