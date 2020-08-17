Сбербанк сократил количество долларовых вкладов до одного

Сбербанк оставил для клиентов только один вид вклада в долларах США, сообщает «Прайм».

Ранее были доступны еще два вклада сроком от трех месяцев. Единственный оставшийся вклад можно открыть на срок не меньше полугода.

Его нельзя пополнять или частично снимать деньги, уточняет «Прайм».

Утром 17 августа Сбербанк объявил о снижении ставок по основной линейке рублевых вкладов. Максимальная доходность теперь составляет 3,5% годовых вместо 3,65%, установленных ранее.

В конце июня 2020-го ЦБ сообщил о первом за четыре месяца притоке вкладов в валюте: за май объем валютных депозитов в российских банках вырос на 721 миллион долларов. До этого клиенты только забирали деньги с валютных депозитов, к примеру, за март отток составил пять миллиардов долларов.