Генпрокурор РФ предупредил о неполном служебном соответствии инициатора проверки дела о гибели группы Дятлова

Генпрокурор России Игорь Краснов предупредил о неполном служебном соответствии замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова. Об этом сообщили источники «Коммерсанта» и «Уралинформбюро».

16 августа приказ Краснова опубликовал телеграм-канал «Бывший следак». В приказе говорится, что 11 июля 2020 года Курьяков выступил на пресс-конференции об итогах расследования гибели группы Дятлова в 1959 году. Он сделал это без поручения руководства, в личных целях, связанных с подготовкой диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Группа опытных туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года во время лыжного похода в Свердловской области. Их тела нашли в окрестностях горы Отортен. Шесть человек умерли от общего охлаждения, еще у троих обнаружили переломы. Перевал, расположенный недалеко от места гибели туристов, получил название «перевал Дятлова». Расследование гибели девяти человек проходило в феврале-мае 1959 года. В качестве причины смерти туристов советские прокуроры использовали следующую формулировку: «стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов. В 1990-е годы история гибели группы Дятлова стала широко известна в России и других странах. Этой истории посвятили множество книг, десятки документальных и игровых фильмов.

«Озвученные им сведения восприняты как изложение официальной позиции Генеральной прокуратуры РФ, получили широкий общественный резонанс и послужили основой для многочисленных публикаций в СМИ, в том числе с критической оценкой работы органов прокуратуры РФ», — говорится в приказе.

Андрей Курьяков считается инициатором проверки обстоятельств гибели группы Игоря Дятлова. Генпрокуратура объявила об этой проверке в начале 2019 года.

11 июля 2020 года Курьяков провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах проверки. По его словам, группа Дятлова погибла из-за схода лавины, низкой видимости и сильного мороза.

Родственники участников группы Дятлова и люди, которые занимались поисками туристов в 1959 году, не согласились с выводами Курьякова. Они считают, что причиной гибели группы Дятлова стала техногенная катастрофа.

Курьяков был повышен до замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО в ноябре 2019 года. До этого он 8 лет занимал пост начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.