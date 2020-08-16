Митрополит Екатеринбургский отлучил от церкви прихожан бывшего схиигумена Сергия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от церкви прихожан, которые посещали таинства и службы бывшего схиигумена Сергия после того, как его лишили сана. Заявление митрополита опубликовано на сайте епархии.

«Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором. Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных „богослужениях“», — заявил митрополит.

Он добавил, что прихожане схимонаха Сергия «вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения».

По словам митрополита, прихожане Сергия могут подать письменное прошение «о возвращении в лоно Церкви» и пообещать больше не общаться с раскольниками. «Лишь после подписания такового прошения они могут быть допущены до исповеди и далее иметь общение церковное», — отметил глава епархии.

Бывший схиигумен Сергий — один из самых популярных священников на Урале, известный своими консервативными взглядами. Весной он заявил, что «проклинает» тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии коронавируса.

Екатеринбургская епархия временно отстранила его от проведения церковных таинств и служб и рекомендовала удалиться в скит. Сергий отказался повиноваться. При поддержке казаков он захватил основанный им же Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу.

В июле Сергия лишили сана схиигумена и оштрафовали на 90 тысяч рублей за фейки о коронавирусе. После лишения сана Сергий продолжил проводить церковные обряды.