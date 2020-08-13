Профсоюз журналистов пожаловался в прокуратуру на нарушение трудовых прав в «Ведомостях»

Редактор отдела расследований и председатель профсоюзной организации «Ведомостей» Бэла Ляув и руководство Профсоюза журналистов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку в газете «Ведомости» по факту нарушения трудовых прав.

В сообщении на сайте профсоюза говорится, что на сотрудников издания оказывается давление — в частности, на журналистку отдела финансов Анну Михееву и саму Ляув. Ее пытались привлечь к дисциплинарной ответственности, хотя она находится на больничном.

Собственнику «Ведомостей» Ивану Еремину от имени Профсоюза журналистов направили предписание о недопустимости нарушения трудового кодекса и привлечении издателя «Ведомостей» Михаила Нелюбина к административной ответственности.

«У профсоюза есть право потребовать привлечения директора к дисциплинарной ответственности, владелец должен на это отвечать», — сказал «Медузе» адвокат Павел Андреев, который представляет интересы профсоюза «Ведомостей».

С марта 2020 года в газете «Ведомости» продолжается кризис, вызванный сменой владельцев издания и назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. 29 мая владельцем «Ведомостей» стал основатель издания «ФедералПресс» Иван Еремин. После этого из издания уволились все пятеро заместителей главного редактора.

В начале июля профсоюз сотрудников «Ведомостей», в который входит более половины редакции, потребовал от нового руководства соблюдения положений ключевых документов, регламентирующих работу издания — «Догмы» и «Кодекса редакции». В противном случае журналисты пригрозили забастовкой.