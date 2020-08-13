Минздрав Белоруссии призвал «остановить раскручивание спирали насилия»

Минздрав Белоруссии призвал прекратить насилие на акциях протеста, обращение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Мы обращаемся ко всем соотечественникам — остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!» — сказано в тексте заявления.

Ранее 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу».

Белорусская милиция жестко разгоняет протестные акции, начавшиеся после выборов президента 9 августа. Силовики применяют дубинки, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным МВД, за время протестов задержаны 6700 человек, по данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы.