Глава МВД Белоруссии извинился за задержания «случайных людей, попавших под раздачу»

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за то, что во время протестов сотрудники милиции задерживали случайных людей, сообщает «Спутник».

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — цитирует агентство интервью Караева в эфире телеканала ОНТ.

По словам Караева, за трое суток «было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей».

«По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — сказал он, добавив, что на митингах пострадали 60 милиционеров.

Глава МВД отметил, что «большинство не поддерживает протесты».

В Белоруссии за время протестов, начавшихся 9 августа, пострадали больше 200 человек, более шести тысяч были задержаны.