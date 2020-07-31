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В номере на турбазе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

Источник: Управление СК по Алтайскому краю
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На туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает региональный СК. 

Погибшие — члены одной семьи, среди них двое детей, причины их смерти пока неизвестны. СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц. 

Погибшие прибыли на турбазу 26 июля из Барнаула. После этого они несколько дней не выходили из номера — и тогда владельцы базы обратились в полицию. 