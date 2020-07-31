В ДТП с маршруткой в Крыму погибли девять человек

Обновлено. Число погибших в ДТП выросло до девяти.

Восемь человек погибли и еще десять пострадали в аварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС.

Микроавтобус, выполняя рейс из Белогорска в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, водитель маршрутки уснул за рулем. По информации источников «Интерфакса», он занимался частным извозом и не соблюдал режим труда и отдыха.

На место аварии направлены более 30 представителей экстренных служб и 16 единиц техники. Пострадавших отправили в больницы, четверо из них в тяжелом состоянии. Как пишет ТАСС, среди пострадавших есть беременная женщина, 17-летний подросток и ребенок.