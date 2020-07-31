Ольга Романова ответила на обвинения сына в махинациях с его квартирой. Она рассказала о его долгах и проблемах с коллекторами

Глава фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что лишила своего сына Дмитрия Романова квартиры из-за проблем с его кредиторами. Об этом говорится в письме Романовой, которое в фейсбуке опубликовал руководитель юридического отдела «Руси сидящей» Алексей Федяров.

Романова рассказала, что, когда сыну исполнилось 22 года, она подарила ему свою квартиру в Москве и дачу в Подмосковье. Романова осталась в этой квартире, после чего, по ее словам, сын заявил, что ему не нравится, что она живет в его квартире, «и он хотел бы решить этот вопрос кардинально». В итоге, говорит Романова, она купила сыну небольшую квартиру.

«Потом начался совсем ад, — пишет Романова в письме. — Я была на двух фронтах: и пыталась наладить отношения с сыном. Оплачивать его долги, долги, долги, коллекторы, коллекторы, коллекторы. Поэтому у меня есть доверенность. Он всегда знал, что я молча заплачу. Однажды все стало совсем жестко, потом не однажды, и я сказала, что лишаю его наследства. Давно».

Ольга Романова отметила, что у ее сына осталась подмосковная дача. «За нее он тоже не платит, но это не мои проблемы. Пусть она у него останется», — сказала она.

Дмитрий Романов 29 июля сообщил, что его мать Ольга Романова без его ведома продала принадлежавшую ему квартиру в Москве, пока он был за границей. Он подал в суд иск к Романовой и своей сестре Анне Ивановой, получившей недвижимость. Таганский суд Москвы отклонил иск, сообщил 30 июля глава юридического отдела «Руси сидящей» Алексей Федяров.