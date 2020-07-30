Военнослужащего Черноморского флота задержали в Севастополе по подозрению в госизмене

В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший секретные сведения украинской разведке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).

Подозреваемый арестован.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», с конца 1990-х годов в России за госизмену и шпионаж были осуждены около 100 человек. Только один из обвиняемых был оправдан. Последним громким делом о госизмене стал арест советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.