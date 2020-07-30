Верховный суд России смягчил приговор фигурантам «ростовского дела» Яну Сидорову и Владу Мордасову, обвиненных в попытке организовать массовые беспорядки и принять в них участие.

Мордасов был приговорен к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Сидоров — к шести годам шести месяцам лишения свободы также в колонии строгого режима.

Верховный суд, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, смягчил обоим фигурантам наказание до четырех лет лишения свободы. Третьему фигуранту дела — Вячеславу Шашмину, приговоренному к трем годам условно, — суд оставил наказание без изменения.

Адвокаты просили признать их подзащитных невиновными.

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября 2017 года возле здания правительства Ростовской области, куда они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Позже был задержан Шашмин. Сидорова и Мордасова обвинили в попытке организации и участия в массовых беспорядках, Шашмина — только в попытке участия. Следствие утверждало, что Мордасов и Сидоров администрировали телеграм-чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» для сторонников запрещенного в России движения «Артподготовка» и призывали его участников к массовым беспорядкам, Шашмин тоже состоял в чате и планировал в них участвовать. Фигуранты заявляли, что состояли в чате, но отрицали призывы к насильственным действиям. Первоначально они признали вину, но затем объявили, что дали признательные показания под пытками.