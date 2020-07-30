В Петербурге задержан депутат заксобрания от «Единой России» Роман Коваль. Его подозревают во взятке

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Роман Коваль задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

Также задержан помощник депутата Андрей Гришин, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, неназванный предприниматель в 2018-2020 годах дал Ковалю взятку на общую сумму 15 миллионов рублей: депутату передали автомобиль (это Audi Q7, сообщает «Фонтанка») и деньги. 30 июля при получении очередной части денежного вознаграждения сотрудники ФСБ задержали Гришина, а затем — Коваля.

В СК считают, что за взятку депутат способствовал тому, чтобы из бюджета Петербурга выделяли деньги определенным госучреждениям, с которыми компании, связанные с предпринимателем, затем заключали госконтракты.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.