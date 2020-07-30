Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, объявила сбор средств на оплату услуг адвокатов. Соответствующее обращение сестры подозреваемого Галины Фургал опубликовано в инстаграме хабаровского отделения ЛДПР.

«Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», — говорится в обращении. Средства можно перечислять на расчетный счет, реквизиты которого указаны в том же посте.

Сергея Фургала, руководившего Хабаровским краем с осени 2018 года, задержали 9 июля, после чего отправили в Москву и арестовали. Ему вменяют организацию убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал своей вины не признает.

С 11 июля в Хабаровске и других городах края проходят митинги в поддержку Фургала. На них звучат лозунги об открытом суде над Фургалом и требования отставки президента РФ.

20 июля Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил на его пост депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.