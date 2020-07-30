Москвичи выступили против установки памятника Маршаку на Лялиной площади

Жители Басманного района Москвы опубликовали открытое письмо городским властям с призывом пересмотреть решение об установке четырехметрового памятника советскому поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади в Центральном административном округе города.

В своем обращении авторы напоминают, что Лялина площадь остается одной из немногих сохранившихся камерных московских площадей и включена в число объектов культурного наследия. «Тем большее беспокойство вызывает у нас известие о несоразмерном масштабам этого камерного пространства памятнике, который должен стать новой доминантой площади и тем самым изменить ее облик и атмосферу до неузнаваемости», — говорится в письме.

Горожане предлагают перенести памятник поэту ближе к Садовому кольцу — к дому 14/16 на Земляном валу, где жил Маршак.

«Подчеркнем, что мы с большой симпатией и уважением относимся к памяти Самуила Яковлевича Маршака и его литературной работе. Во многом именно поэтому решение возвести огромный монумент вопреки мнению жителей района кажется нам фатальной ошибкой: такой памятник скорее отвратит горожан от фигуры Маршака, чем будет способствовать популяризации его наследия», — подчеркивается в письме.

Обращение к властям подписали почти 350 жителей Басманного района.

Проект установки памятника Самуилу Маршаку по инициативе Российского еврейского конгресса (РЕК) был одобрен Мосгордумой в 2017 году. Монумент возводят на пожертвования, которые собирают на сайте «МойМаршак.ру». Планировалось, что памятник установят до конца 2019 года.

В 2020 году стало известно, что автором проекта памятника Маршаку стал скульптор Георгий Франгулян, а высота монумента составит четыре метра. Помимо жителей Басманного района, письмо в мэрию о нарушениях при реализации проекта направлял депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.