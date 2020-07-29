Прокурор запросил американскому студенту почти 10 лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве

Прокуратура запросила для студента из Техаса Тревора Рида девять лет и восемь месяцев колонии по делу о нападении на московских полицейских. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рида обвинили в применении к представителю власти опасного для жизни насилия (часть 2 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2019 года Рида задержали после жалобы от жильцов одного из домов на Ленинградском шоссе. Они сообщили в полицию, что нетрезвый мужчина на улице ругается с двумя девушками.

Когда студента везли в патрульной машине в отделение, он, как утверждает обвинение, напал на водителя, «порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге» (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, он якобы сопротивлялся при задержании. Рид говорит, что не помнит произошедшего, так как был пьян, вину он не признает.

Рид находится в СИЗО с августа 2019-го. Суд начал рассматривать дело Рида в конце февраля 2020-го. До заседания 29 июля слушания откладывали 13 раз, в том числе из-за неявки свидетелей, «недоставления подсудимого» и по «иным причинам».