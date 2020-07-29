«Обвинение не имеет отношения к журналистской деятельности». Песков ответил на сообщения о том, что Сафронову предлагали раскрыть свои источники

Кремль не намерен запрашивать дополнительную информацию по делу и продолжает считать, что его обвинение не связано с журналистской деятельностью.

Таким образом в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление адвокатов Сафронова о том, что обвиняемому в госизмене предлагали сделку со следствием в обмен на раскрытие его журналистских источников.

«Вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию. Согласитесь, что даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия, на протяжении всего следствия, — сказал Песков. — Но еще раз повторяю: по нашей информации, его обвинение никоим образом не имеет отношения к его журналистской деятельности».

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что дело Сафронова, с которым он знаком по работе в кремлевском пуле, не связано с профессиональной деятельностью журналиста.