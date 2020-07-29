Минпромторг разработает концепцию массового внедрения алкозамков в России

Минпромторг планирует разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые при выявлении алкогольных паров блокируют зажигание в автомобиле, пишет «Коммерсант».

В частности, предполагается, что автопроизводителей будут стимулировать устанавливать такие устройства на новые автомобили.

В Минпромторге, по данным издания, прошло совещание, посвященное алкозамкам, на которое были приглашены представители ООО «Научно-производственная фирма „Мета“», производящего такие приборы. Алкозамок от «Мета» стоит 79 тысяч рублей. Цена на подобные устройства других производителей варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. В Минпромторге и «Мете» на просьбу издания о комментариях не ответили.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что у существующих алкозамков высокая вероятность ошибочного срабатывания.

С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками, пишет «Коммерсант».

В России установка алкозамков обсуждается на разных уровнях уже несколько лет. В частности, высказывалось предложение в обязательном порядке устанавливать такие приборы на автомобили, чьи водители были уличены в езде в нетрезвом виде. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму «Справедливой Россией», принят не был.

В ноябре 2019 года сообщалось, что установкой алкозамков собирается заняться компания «Лаборатория умного вождения», связанная с Екатериной Игнатовой, женой главы «Ростеха» Сергея Чемезова.