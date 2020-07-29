Бывшего главу Российского авторского общества Сергея Федотова приговорили к пяти годам по делу о хищении 760 миллионов рублей
Источник: Интерфакс
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Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы.
Еще четверо фигурантов дела, в том числе мать бывшего главы РАО Вера Федотова, получили от трех до четырех лет условно.
Суд установил, что Федотов и другие обвиняемые похитили у РАО более 762 миллионов рублей: они переводили авторские гонорары на счета подставных лиц, а затем обналичивали их. Все фигуранты дела признали вину.
В июне 2017 года Сергея Федотова приговорили к полутора годам по делу о хищении имущества РАО. В декабре того же года его условно-досрочно освободили.