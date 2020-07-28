В Хабаровске арестовали владельца «фургаломобиля» за создание помех на митинге

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на восемь суток активного участника городских акций протеста, владельца так называемого Ростислава Буряка. Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Виталий Тыхта.

Ранее 28 июля, как сообщает «ОВД-Инфо», Буряка задержали полицейские, составив на него административный протокол о создании помех движению транспорта на митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). По словам правозащитников, в протоколе были указаны время и дата, когда Буряка не было на протестных акциях.

Это первый арест за время протестных акций в Хабаровске, которые продолжаются третью неделю, уточняет «Дождь».

Протестные акции в Хабаровске начались 11 июля — после ареста и отправки в Москву губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушений. Жители города требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске, ежедневно выходя на улицы. Самые массовые акции проходят по субботам.

20 июля Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил на его место депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. После этого местные жители стали требовать отставки нового врио региона, а также президента.