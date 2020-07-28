«Скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться». Лукашенко посмотрел на показательный разгон уличной акции спецназом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, бойцы которой продемонстрировали ему разгон уличной акции протеста с применением водометов.

В ходе визита, кадры которого показало белорусское телевидение, Лукашенко встретился «с руководством и личным составом ведомств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности».

Президенту продемонстрировали показательный разгон акции протеста, в том числе с использованием спецтехники.

Лукашенко в войсковой части: ни в коем случае на провокации не идти АТН: новости Беларуси и мира

«Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться», — сказал Лукашенко, говоря о работе спецназа на акциях протеста.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Основные соперники Лукашенко — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — не смогли пройти регистрацию в ЦИК. В отношении Бабарико было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

После ареста Бабарико и отказа ЦИК зарегистрировать основных соперников Лукашенко в Белоруссии прошли массовые акции протеста, которые в некоторых случаях сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.

Ранее в июле Лукашенко побывал в 103-й воздушно-десантной бригаде и 5-й отдельной бригаде специального назначения. Во время визита в 5-ю бригаду специального назначения Лукашенко не исключил, что для обеспечения порядка внутри страны может быть использована армия, сославшись на пример США. «Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть», — сказал он.