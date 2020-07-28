Финляндия заподозрила два российских Су-27 в нарушении границы. Минобороны РФ это отрицает

Министерство обороны Финляндии сообщило, что два российских истребителя Су-27 предположительно нарушили воздушное пространство этой страны.

По данным министерства, самолеты вошли в воздушное пространство около 14 часов, когда летели над Финским заливом недалеко от Хельсинки.

В Минобороны России заявили, что четыре российских истребителя Су-27 планово перелетели из Карелии в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту. В ведомстве подчеркнули, что самолеты «не нарушили границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».