ФБК дважды за день оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об «иностранных агентах»

Симоновский суд Москвы дважды за день оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 300 тысяч рублей по статье о нарушении закона об «иностранных агентах». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Первый штраф 28 июля ФБК выписали за отсутствие маркировки «иностранный агент» в ютьюб-канале «Навальный Live».

Юрист фонда Александр Помазуев на заседании суда сказал, что «ФБК никакой информации на канале „Навальный Live“ не размещает», а сам канал «финансируется из других источников».

Второй раз 28 июля фонд оштрафовали за то, что организация не стала добровольно регистрироваться как «иностранный агент».

В марте 2020 года ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие пометки «иностранный агент» в инстаграме фонда. В июле Симоновский суд дважды оштрафовал директора ФБК Ивана Жданова на сто тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в инстаграме фонда и на канале «Навальный LIVE».

Основатель ФБК Алексей Навальный 20 июля 2020 года объявил о закрытии ФБК и создании новой организации. Решение, по словам Навального, принято из-за проигранного иска от компании «Московский школьник». Суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей за распространение недостоверных, по мнению компании, сведений.