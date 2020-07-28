Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил действующий украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил Кучму за работу, Кучма, в свою очередь, сказал, что за последний год работа контактной группы «значительно продвинулась». В дальнейшем Кучма, по его словам, готов делиться опытом.

Кучма представлял Украину в контактной группе с момента ее создания в 2014-м до октября 2018 года. Он говорил, что уйдет из группы по достижению «критического возраста». В августе 2018 года ему исполнилось 80 лет.

В июне 2019-го Зеленский снова назначил его представителем Киева.

С ноября 2018-го по июнь 2019 года Украину в группе по Донбассу представлял бывший министр обороны страны Евгений Марчук.