Житель Екатеринбурга приговорен к полутора годам ограничения свободы за убийство 15-летней девушки в уличной драке

В Екатеринбурге суд приговорил к полутора годам ограничения свободы местного жителя, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки, сообщает РИА Новости. Имя подсудимого в сообщении агентства не называется, ранее сообщалось, что он несовершеннолетний. «Екатеринбург-online» пишет, что фигурантом дела был Лев Романов.

Убийство было совершено 5 ноября 2019 года в ходе конфликта на улице. По версии прокуратуры, погибшая оскорбляла подсудимого, угрожала ему и ударила по голове. После этого он достал нож и нанес ей несколько ударов.

Экспертиза установила, что фигурант дела в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта.

«После того, как потерпевшая неожиданно ударила подсудимого по лицу, эмоциональное напряжение субъективно неожиданно для него сменилось эмоциональным возбуждением, на высоте которого подсудимый нанес удар ножом несовершеннолетней», — заявили в прокуратуре.

При этом прокуратура сочла, что ситуация была инициирована не подсудимым, а группой незнакомых ему пьяных подростков, конфликта с которыми он активно старался избежать, не реагировать на оскорбления и угрозы.

Помимо ограничения свободы суд также обязал фигуранта дела выплатить компенсацию матери погибшей — 1 миллион рублей.

Мать убитой девушки и ее адвокат настаивали на том, чтобы дело отправили на пересмотр, так как не были согласны с выводами экспертов об убийстве в состоянии аффекта, сообщает «Екатеринбург-online».

В первых сообщениях об убийстве 15-летней девушки в Екатеринбурге говорилось, что она получила смертельные ранения во время драки, в которой участвовали две группы подростков. 16-летний подозреваемый в убийстве был задержан прямо во время занятий в колледже. У него дома обнаружили орудие преступления.