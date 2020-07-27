В Оренбурге проверят полицейских, якобы заставивших многодетную мать признаться в краже
Источник: Эхо Москвы в Оренбурге
Требует подтверждения
Управление СК по Оренбургской области проверит полицейских, которые якобы заставили многодетную мать Анну Крюкову признаться в краже. Об этом со ссылкой на главу правозащитной организации «Право каждого» Айдану Федосик сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».
По данным радиостанции, весной 2020 года жительница Оренбурга Ольга Иванова подала на Крюкову заявление о краже девяти тысяч рублей.
Затем Иванова нашла деньги, но Крюкова уже дала признательные показания. По ее словам, она сделала это под угрозой от полицейских отобрать у нее четверых детей.
О проверке действий полицейских ходатайствовал представитель прокуратуры, уточняет «Медиазона».