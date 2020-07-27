ЦИК предложил провести дистанционное голосование на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях
ЦИК предлагает провести дистанционное электронное голосование в сентябре 2020 года на дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях. Об этом со ссылкой на комиссию сообщает ТАСС.
Как пишут со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева «Открытые медиа», подтвержденную учетную запись на Госуслугах «имеют около 60% избирателей, проживающих в этих регионах».
«Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.
С 29 июля по 8 сентября на портале госуслуг можно будет написать заявление о желании проголосовать электронным способом.
«Дистанционное электронное голосование начинается с 8 часов утра 11 сентября и закончится в 20 часов 13 сентября. Очень важно отметить, что на общероссийском голосовании в основной день голосования дистанционно не голосовали. В этот раз мы отказались от этой идеи, будут голосовать в день голосования электронно тоже», — добавил Булаев.