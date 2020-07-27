Компания Hyundai собралась купить завод GM в Ленинградской области. Он остановлен с 2015 года

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», дочерняя компания Hyundai, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке завода General Motors в Ленинградской области. Ходатайство Hyundai, сообщили агентству «Интерфакс» в ФАС, было зарегистрировано 24 июля.

Завод General Motors в Шушарах (Ленинградская область) был остановлен и законсервирован в 2015 году, когда автоконцерн решил отказаться от производства автомобилей в России.

Основным претендентом на покупку завода GM называли белорусского автопроизводителя «Юнисон Авто». ФАС в начале 2019 года даже одобрила его заявку на покупку завода.

У Hyundai есть свой завод в Петербурге. Он работает с сентября 2010 года и выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тысяч автомобилей в год.

На заводе GM в Шушарах работали около 1000 человек. После консервации, писала «Фонтанка», с закрытого завода было похищено оборудование общей стоимостью 40 миллионов рублей.