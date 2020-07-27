Глава МИД Германии выступил против идеи Дональда Трампа позвать Россию на саммит «Большой семерки»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не поддержал идею президента США Дональда Трампа позвать Россию на следующий саммит G7.
«Причиной исключения России [из числа стран-участниц саммита — прим. „Медуза“] стала аннексия Крыма и вторжение на восток Украины», — напомнил Маас в интервью немецким СМИ.
«Пока там нет решения, я не вижу никаких шансов [на возвращение России]», — сказал он.
Россия до 2014 года вместе с Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Францией, Японией и США входила в «Большую восьмерку». В 2014 году после присоединения Крыма к РФ и кризиса на Украине Россию из числа участников саммита исключили.
В конце мая президент США Дональд Трамп предложил позвать Россию, а также Австралию, Индию и Южную Корею, на очередной саммит «Большой семерки». Ранее против этой идеи Трампа выступили главы Канады и Великобритании.