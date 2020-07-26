В России за сутки выявлены 5765 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 26 июля в России зарегистрированы 5765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, общее число инфицированных достигло 812 485 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+683 человека за сутки), Свердловской области (+241) и Ханты-Мансийском автономном округе (+192).

За минувшие сутки умерли еще 77 пациентов с COVID-19. За весь период c начала эпидемии в России от коронавируса скончались 13 269 человек.

Выздоровели 600 250 человек, в том числе 3110 пациентов выписаны за последние сутки.

В стране проведены свыше 26,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них 291 тысяча тестов за минувшие сутки.