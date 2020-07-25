«Зенит» в четвертый раз завоевал Кубок России по футболу

Петербургский «Зенит» выиграл Кубок России по футболу.

В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

Обновлено. Футболисты «Зенита» случайно разбили хрустальный кубок. При вручении награды крышка упала и раскололась.

«Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России по футболу. Ранее клуб выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Чаще кубок завоевывали только «Локомотив» (восемь раз) и ЦСКА (семь раз).

В начале июля «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Таким образом клуб оформил так называемый золотой дубль — в одном сезоне выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное уже удавалось «Зениту» в 2010 году.