В Подмосковье найден мертвым олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий

В Московской области найден мертвым олимпийский чемпион Александр Иваницкий, пропавший три дня назад. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», который искал Иваницкого.

Виктор Кошевой / ТАСС

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело Иваницкого найдено в реке. «Он утонул. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера», — сказал собеседник агентства.

83-летний Иваницкий 22 июля ушел на прогулку в лес. Источник ТАСС говорил, что Иваницкий отправился за грибами. Его вещи были найдены на берегу реки. К поискам Иваницкого привлекли водолазов и вертолет.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист. В 1964 году он завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Также был четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

После завершения спортивной карьеры Иваницкий стал главным редактором редакции спортивных программ Гостелерадио. Он комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве.