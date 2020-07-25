Бронемашина утонула в Керченском проливе во время патриотической акции

Во время патриотической акции «Керченский десант „Дорога мужества“ утонула одна из трех бронемашин, которые форсировали Керченский пролив. Об этом ТАСС сообщили в общественной организации „Военно-техническое общество“, которая организовала акцию.

Бронемашина затонула примерно в 5 километрах от берега. Шестеро человек, которые находились внутри, спасены.

БТР утонул в Керченском проливе во время патриотической акции Крыминформ

Пресс-секретарь „Военно-технического общества“ Андрей Коннов пояснил, что причиной происшествия стал выход бронемашины на отрезок с перепадами глубины и сильный боковой ветер.

Машину планируют поднять в ближайшее время. Остальные два бронеавтомобиля, которые участвовали в акции, благополучно вышли на берег.

Акция „Керченский десант „Дорога мужества“ проходит четвертый год подряд. Она посвящена 1943 года. В рамках акции бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.