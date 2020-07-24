В Ульяновске составили протокол на шеф-повара, который вышел к зданию правительства с меню хинкальной

В Ульяновске сотрудники полиции составили протокол на шеф-повара хинкальной «Хмели-картвели» Сергея Павлова, который вышел к зданию областного правительства с меню своего ресторана. Об этом пишет «Коммерсант».

Утром 23 июля Павлов не менее 45 минут простоял у здания правительства Ульяновской области, держа в руках раскрытое меню своего ресторана. Таким образом он хотел призвать власти быстрее разрешить общепиту полностью возобновить работу.

Полиция сочла акцию Павлова одиночным пикетом, проведение которых запрещено во время режима повышенной готовности (в Ульяновской области он продлен до 1 августа). На шеф-повара составили протокол о .

В протоколе отмечается, что Павлов «провел одиночное пикетирование с использованием средств наглядной агитации в виде меню хинкальной „Хмели-картвели“». Шеф-повар и его адвокат не видят в акции признаков пикетирования. «Я же был не с плакатом, просто держал в руках меню», — заявил Павлов. В МВД, однако, считают, что независимо от того, что было в руках Павлова, «его акция — это однозначно пикет».

Рестораны и кафе в Ульяновской области открылись 15 июня, но только в формате летних веранд. Ожидалось, что они возобновят работу без ограничений после 15 июля, но губернатор Сергей Морозов продлил ограничения до 1 августа.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова настаивали, что одиночный пикет не должен рассматриваться как повод для задержания даже в условиях пандемии.